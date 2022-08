Omwonenden eisen sloop van Kilderse woningen, die bijna klaar zijn

Aannemers bang voor bedreigin­gen: omgekeerde vlaggen blijven nog even hangen in Achterhoek

HEELWEG/WINTERSWIJK - Ondanks toezeggingen van verschillende wegbeheerders, blijven de protestvlaggen in de Achterhoek waarschijnlijk nog wel even hangen. Het probleem zit hem in het vinden van aannemers die niet bang zijn voor bedreigingen én personeel beschikbaar hebben.

2 augustus