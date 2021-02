Onafhankelijk onderzoek: waar moet de nieuwe sporthal in Ruurlo komen?

Bosman had eigenlijk al voor zwembad De Meene gekozen als beste locatie voor de nieuwe sporthal in Ruurlo. Maar die keuze leidde tot forse kritiek van gebruikers, sportorganisaties, omwonenden en ook van fracties in de gemeenteraad van Berkelland. De gebruikers voelden zich niet gehoord en gepasseerd door de GB-wethouder. En ook uit de politiek klonk felle kritiek. Een meerderheid in de gemeenteraad wilde eerst een nieuw onderzoek, alleen CDA en GB steunden de wethouder. Het college trok daarop het voorstel voor De Meene terug.

Nieuwe onderzoek

Er komt nu een nieuw en onafhankelijk onderzoek naar vier locaties: de Nieuwe Weg, zwembad De Meene, de huidige locatie ’t Rikkenhage en Sportpark ’t Rikkelder bij VV Ruurlo. Berkelland heeft de uitgangspunten voor dit onderzoek besproken met de gebruikers van de sporthal, Kinderopvang Avonturijn, de Ruurlose Ondernemersvereniging ROV, Stichting Mooi in Ruurlo, Stichting Zwembad Ruurlo, een afvaardiging van het onderwijs, sportpark ‘t Rikkelder en VV Ruurlo.

Drie bureaus

Dinsdag mag de politiek in Berkelland zich in de raadscommissie uitspreken over het onderzoek, vervolgens besluit de gemeenteraad op 16 maart hierover. „Er zullen drie nieuwe bureaus gevraagd worden een offerte uit te brengen. Bij elke locatie worden dezelfde aspecten in beeld gebracht. Het gaat bijvoorbeeld om de ontsluiting, de inpassing, de bereikbaarheid, de exploitatie, de eigendomssituatie, de risico’s, de kosten. Ook zal het onderzoeksbureau de mening van omwonenden peilen en de aandachtspunten die dat oplevert in beeld brengen”, aldus Bosman. „Omwonenden, gebruikers van de accommodatie, huidige exploitant en overige belanghebbenden worden betrokken bij de voorbereiding van besluitvorming.”

Polarisatie wegnemen

De nieuwe sporthal moet vier zaaldelen krijgen met een bruto vloeroppervlakte van 3.216 m2 en 80 parkeerplaatsen. De kosten voor het aanvullende locatieonderzoek zijn maximaal 60.000,- euro. „We hopen in december de knoop door te kunnen hakken in de gemeenteraad en zo de polarisatie die in Ruurlo is ontstaan door de plannen weg te kunnen nemen”, aldus Bosman, die eerder tegen een nieuw onderzoek was, omdat dit vertragend zou werken en de oude sporthal afgekeurd dreigt te worden. „We hebben enig respijt gekregen en zullen goed kijken hoe we de oude sporthal nog wat langer veilig kunnen blijven gebruiken.”