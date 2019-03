Onbekende beller bedreigt ziekenhuispersoneel tot in de nachtelijke uren

DOETINCHEM/ ARNHEM - Ziekenhuispersoneel in de Achterhoek en Arnhem wordt al bijna twee weken lastiggevallen door een man die stelselmatig ziekenhuisafdelingen opbelt. Personeel dat de telefoon oppakt in het Slingeland in Doetinchem en SKB in Winterswijk wordt bovendien bedreigd. Bij diverse verpleegafdelingen van ziekenhuis Rijnstate Arnhem komen ’s nachts regelmatig onzintelefoontjes binnen.

Volgens woordvoerder Saskia Steenbergen van de beide Achterhoekse ziekenhuizen gaat het niet om doodsbedreigingen. Wat er dan wel gezegd wordt, wil ze niet herhalen. ,,Want het is al vervelend genoeg.’’ De ziekenhuizen in Doetinchem en Winterswijk hebben aangifte gedaan van de telefonische bedreigingen. Ook Rijnstate in Arnhem heeft aangifte gedaan van de belterreur, al is daar van bedreiging geen sprake.

In Doetinchem en Winterswijk begonnen de telefonades op dinsdag 12 maart. Sindsdien zijn onder meer de afdelingen spoedeisende hulp en intensive care meerdere malen gebeld door iemand die een buitenlands nummer gebruikt. Het gaat niet altijd om hetzelfde nummer. ,,Voor zover we hebben kunnen achterhalen gaat het om zes of zeven verschillende nummers”, zegt Steenbergen. ,,Maar vermoedelijk wel steeds om dezelfde man.”

Gerichte actie

Die man spreekt accentloos Nederlands en belt zowel overdag, ’s avonds als ’s nachts naar de ziekenhuizen in Doetinchem en Winterswijk. ,,Op de bewuste afdelingen wordt de telefoon altijd opgenomen, want je weet nooit wie er belt, ook niet als het een buitenlands nummer is. Misschien is het wel een bezorgd familielid dat op vakantie is”, zegt Steenbergen.

Het Slingeland en SKB tasten volledig in het duister over de reden voor de bedreigingen. Volgens de woordvoerder is er geen reden te bedenken waarom specifieke medewerkers of afdeling bedreigd kunnen worden. Steenbergen: ,,We denken niet aan een gerichte actie, ook omdat andere ziekenhuizen er eveneens last van hebben.”

‘Getreiter’

Woordvoerder Maaike de Ridder van ziekenhuis Rijnstate Arnhem gaat er vanuit dat het in alle drie de gevallen gaat om dezelfde man. ,,Al is het vreemd dat bij ons (nog) geen sprake is van bedreigingen.” In Arnhem rinkelt de telefoon consequent in de nachtelijke uren. Verzoeken om te stoppen, blijken gericht aan dovemansoren. De telefoontjes houden verpleegkundigen van hun werk en worden ervaren als ‘getreiter’.

De politie kon vrijdagavond niet meer bevestigen dat de ziekenhuizen aangifte hebben gedaan en zegt pas maandag met een reactie te kunnen komen.