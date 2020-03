Onbekende op scooter maakt ‘hakenkruisgrasveld’, gemeente doet aangifte

Schrik om Achterhoek­se docent met coronavi­rus, maar weinig reacties van ouders

15:27 SILVOLDE - Er is geschrokken gereageerd op het bericht dat een docent van de locatie Bluemers van het Almende College in Silvolde is besmet met het coronavirus. ,,Hij had al langer klachten, maar zaterdag is het virus definitief vastgesteld. Collega’s leven uiteraard met hem mee.”