Onbekende werken van Achterhoekse schilders in Kluntjespot

Openlucht­spel Borculo: Oorlogs­stuk maakt vanwege Oekraïne plaats voor luchtiger verhaal

BORCULO - Je zou kunnen zeggen, dat Gerrit Kers weer terug is op het nest. Want voor het eerst in 12 jaar heeft hij komend en volgend weekend weer de leiding over het openluchtspel op het Galgenveld in Borculo. Onder zijn regie gaat vrijdag een ‘Generatie vol sensatie’ in première.

13 juli