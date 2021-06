Onbeperkt een of twee dagen met bus, trein en e-bike door de Achterhoek: dat kan vanaf nu met ‘Gaon’

Wie een Gaon-kaartje koopt voor een of twee dagen, kan in die tijd in de Achterhoek onbeperkt gebruikmaken van bus, trein en van een elektrische deelfiets van het bedrijf Urbee. Hiermee wordt het gemakkelijker om op pad te gaan in de regio.

Fietsen op steeds meer plekken

De fietsen zijn af te halen en in te leveren bij de acht Achterhoekse treinstations. Net als bij recreatieondernemers als hotel Villa Ruimzicht in Doetinchem, pannenkoekenboerderij De Heikamp in Ruurlo en camping Vreehorst in Winterswijk.



,,De bedoeling is dat Urbee e-bikes op steeds meer plekken komen. Bij VVV-kantoren in Ulft en Lochem bijvoorbeeld, er komt een stalling bij Marveld Recreatie in Groenlo en bij vakantiepark De Twee Bruggen in Winterswijk. We willen steeds meer uitbreiden”, zegt Remco Vink, ontwikkelmanager van Arriva.