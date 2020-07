Onbewaakte spoorovergangen Oude IJsselstreek verdwijnen

In een overeenkomst tussen ProRail en de gemeente Oude IJsselstreek is afgesproken dat de overweg in de Silvoldseweg alleen in combinatie met aanvullende maatregelen wordt afgesloten. Dat houdt in dat er een fietspad wordt aangelegd tussen de Boeckhorststraat en de Varsseveldseweg in Terborg om de nieuwe route voor fietsers zo kort mogelijk te maken.