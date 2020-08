Ondanks corona toch kermis in Neede: ‘Het mag niet te druk worden!’

Ondertussen in Berkelland Noordijker Geert Boers: ‘Camper­doel­groep is aanzien­lijk jonger geworden’

18 augustus Met een camper op vakantie is min of meer coronaproof. Het is een veilig tweede huisje met alles erop en eraan. Vijf vragen aan Geert Boers, die campers verkoopt in Noordijk.