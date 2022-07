Ondanks de hitte gewoon doorwerken: ‘Ik dacht even, we zijn in Italië’

Ids Antonisse (22) dacht even dat hij in Italië was toen om twaalf uur zijn dienst begon bij restaurant De Zwaan in Winterswijk. Terwijl het toen nog ‘maar’ 31 graden was. ,,Maar ik werk gewoon door, hoor, ook als het 39 graden is. Maakt mij niets uit, ik kan er wel tegen.”



Ook de mannen die de hekken opruimden bij de Zwarte Cross in Lichtenvoorden werkten gewoon door. ,,Niet over nadenken", zegt Teun Kap van het bedrijf Boels. Want het 40 kilometer lange hekwerk rond het crossterrein moet deze week wel weg. Dat betekent lange dagen van 8.00 uur tot ’s avonds 19.00 uur.



Met veel water, extra pauzes en zo nu en dan een ijsje houden ze het vol. Kap: ,,We worden hier in de watten gelegd door de organisatie van de Zwarte Cross. Wat wil je nog meer?”



De corsogroep uit Beltrum, die de met kratjes opgebouwde toegangspoort van de Zwarte Cross, hielp afbreken, nam wel even een pauze. Het was hun te heet tussen 14.00 en 19.00 uur.