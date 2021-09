Ondanks hersenletsel door zwaar ongeval, blijft Doetinchemse Suzanna creatief

Nader onderzoek naar oorzaak faillisse­ment Ger Visser: curator wacht met verkoop villa in Gorssel

16 september Erik Looijen, de curator inzake het persoonlijke faillissement van de gevallen vastgoedmagnaat Ger Visser, gaat aanvullend onderzoek verrichten naar de oorzaken van het bankroet. Zolang het onderzoek loopt zet hij de dure en omvangrijke villa van Visser nog even niet te koop. ,,Maar dat het huis in het najaar in de verkoop gaat, dat acht ik nog wel haalbaar.’’