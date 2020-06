Ondanks preventieve bestrijding lijkt de jeukrups niet terug te dringen in de Achterhoek: ‘Rupsen nemen een jaartje pauze’

Gif, het wegzuigen van nesten, aaltjes die de rupsen opeten of het aantrekken van een leger koolmezen, het lijkt allemaal niet veel te helpen. Uit een rondgang onder de Achterhoekse gemeenten blijkt dat er dit jaar al bijna 300 meldingen zijn van de eikenprocessierups. Veruit de meeste meldingen komen uit de gemeente Doetinchem. Daar trokken tot nu toe 156 mensen aan de bel.



In Oude IJsselstreek kwamen er in de maand mei 43 meldingen binnen. Dit zijn er 13 meer dan vorig jaar. Winterswijk meldt 25 stuks en laat weten dat dit aantal vergelijkbaar is met 2019. In Montferland hebben 30 mensen melding van overlast gedaan. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de teneur van vorig jaar ook dit jaar langzaam terug te zien is. Ook in Aalten hebben ze het gevoel dat het aantal meldingen gelijk is met dat van vorig jaar.



Alleen Doetinchem laat een kleine daling zien. Vorige maand trokken daar 98 inwoners aan de bel. In mei 2019 waren dit er 119. Andere gemeenten laten weten gaan exacte getallen te hebben.