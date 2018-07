Ondanks 'rookpolitie' gewoon blijven roken op Zwarte Cross

Deze opstelling leverde de Zwarte Cross vorig jaar een boete van duizenden euro's op. Die bekeuring verdubbelt elk jaar bij een nieuwe overtreding. Per feesttent kunnen twee boetes uitgedeeld worden. De Zwarte Cross heeft voor deze editie daarom bijna 27.000 euro gereserveerd voor mogelijke rookboetes.



In de grote tenten op het Achterhoekse cross- en muziekspektakel staan soms tot 5.000 bezoekers te feesten in een kleine ruimte. Met waarschuwingsborden en geïnstrueerde beveiligers wordt geprobeerd die plekken zoveel mogelijk rookvrij te houden. Maar alle stiekeme rokers er tussenuit plukken is ondoenlijk.



Desondanks is een algeheel rookverbod op de Zwarte Cross nu nog een brug te ver, zegt Degen. ,,Maar als er ontwikkelingen in die richting komen, zullen ook wij niet achterblijven.’’