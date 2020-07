Onder dreiging van pistool opgepakte FDF-voorman wilde met trekker naar McDonald’s

Update ‘Achter­hoek­se FDF-voor­man’ zit nog vast voor dreigen in te rijden op agent die daarna wapen trok

9:57 BLEISWIJK - De 39-jarige boer uit Oost Gelre die vrijdag is aangehouden omdat hij zou hebben gedreigd in te rijden op een agent, zit nog vast. Dat laat een woordvoerder van de politie Rotterdam weten. Het is nog niet bekend of hij wordt heengezonden of op een later tijdstip wordt voorgeleid aan een rechter-commissaris. Ook is nog niet bekend waar de man voor wordt aangeklaagd.