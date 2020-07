Onder schot houden van FDF-voorman was onnodig agressief, vinden Achterhoekse boeren

De bewoner van een boerderij in Halle is de rechterhand van de Achterhoekse FDF-voorman Wieggers, die sinds het incident vrijdagavond vastzit. Van Lier denkt dat zijn kompaan nog deze zaterdagavond vrijkomt. ,,Want eigenlijk is er helemaal niet zoveel gebeurd.”



Van Lier staat is er de hele tijd bij als alles gebeurt, nadat een groep Achterhoekse boeren vrijdagavond onderweg terug naar huis is. Wieggers rijdt voorop in zijn groene Fendt met Van Lier in zijn kielzog in een blauwe New Holland. ,,We rijden met een goed gevoel terug, hadden net een goed gesprek achter de rug met de directie van CBL en complimenten op zak van de politie Haaglanden over hoe alles was verlopen”, zegt Van Lier over de tocht naar het hoofdkantoor van Centraal Bureau Levenmiddelenhandel in Leidschendam.



