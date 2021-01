Onderbuik is een aantrekkelijk alternatief, maar biedt zelden iets nuttigs

video TERUGLEZEN | Even onrust, maar geen onlusten in de Achterhoek

26 januari DOETINCHEM/ WINTERSWIJK - De politie stond op scherp, ramen werden dichtgetimmerd en etalages leeggehaald en in Doetinchem was er zelfs een noodbevel van kracht. Allemaal vanwege avondklokrellen met vernielingen en plunderingen, die voor dinsdagavond waren aangekondigd in de Achterhoek.