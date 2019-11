‘Onderdeel landbouwvoertuig’ blijkt Britse brandbom uit Tweede Wereldoorlog

Vijf ziekenhui­zen in de regio doen mee aan staking

19:03 ARNHEM - Verpleegkundigen in ziekenhuizen in Ede, Arnhem, Doetinchem, Winterswijk en Tiel doen mee aan de landelijk actie op woensdag 20 november. Ook revalidatiecentrum Klimmendaal in Arnhem heeft zich aangemeld. Dat heeft vakbond FNV vrijdag bekendgemaakt.