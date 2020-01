Onderduikers op de boerderij in Zelhem: ‘Een voltreffer was fataal’

,,Het eerste dat ik me van de Tweede Wereldoorlog herinner was in 1943. Ik ging voor het eerst naar de Looschool in Zelhem. De Luftwaffe was heer en meester in de lucht en joeg de Engelse jachtbommenwerpers weg. De Engelsen losten hun bommen langs de Hengeloseweg. We kropen onder de schoolbanken, ik hoorde ze alleen maar knappen. Het luchtalarm ging af, het was een geweldig kabaal. Tot op dat moment had ik niks van de oorlog gemerkt. We zagen geen militairen, geen voertuigen. In 1941 werd er bij een buurman van onze boerderij in de Velswijk een Duitser ingekwartierd, dat was het wel zo’n beetje.”