Onderhandelingen over ontruiming Dennenoord gestaakt

‘Zeer moeizaam proces’

Verhaegh was wel bereid te verhuizen naar het bedrijventerrein in Groenlo. Maar de transferprijs die hij vroeg, vindt de gemeente te hoog.



Hoe hoog de vraagprijs is, daar wilde Klein Gunnewiek geen mededelingen over doen. ,,Vanaf februari 2019 heeft het college vele pogingen gedaan om in gesprek te komen met Verhaegh Trading BV. Ik kan u over dit proces geen gedetailleerde mededelingen doen, omdat dit de belangen van beide partijen kan schaden.



Maar ik kan u verzekeren dat het college alles in het werk heeft gesteld om in gesprek te komen met Verhaegh Trading BV. Het proces is echter zeer moeizaam gebleken en het is niet gelukt om met elkaar in gesprek te komen”, aldus de wethouder