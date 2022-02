Onderhoudswerk waterschap in Noordijkerveld ‘stilgelegd’, maar dan anders

NOORDIJK - Een kraantje staat eenzaam een eind landinwaarts langs een watergang. Omgezaagde wilgen en berken liggen opgestapeld langs de rand. Is hier sprake van ‘stilgelegd’ kapwerk in opdracht van het Waterschap Rijn en IJssel? „Ja, maar door storm Eunice eigenlijk.”

In Borculo leidde bijna een jaar geleden zaagwerk langs de Berkel tot ‘gedoe’ over wat wel en niet in het kader van regulier onderhoud vergunningsvrij mag worden gedaan. De gemeente Berkelland legde daar op een bepaald moment zelfs werk van of namens Waterschap Rijn en IJssel stil. In het Noordijkerveld tussen Noordijk en Diepenheim lijkt daar ook nu weer sprake van. Maar schijn bedriegt.

Ja, na een melding is namens de gemeente een toezichthouder gaan kijken, bevestigen zowel waterschap als gemeente. „Wat hier gebeurt, is wat we om de vijf à zes jaar doen in het kader van onderhoud. Bomen worden daarbij afgezet. Dat doen we in delen. Twee derde afzagen, een derde laten staan. Op die manier houd je schuilgelegenheid voor de dieren”, zegt Vanya Ginsel van Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ).

Volledig scherm Het afgezette hout langs de sloot in het Noordijkerveld. © Peter Zandee

Geen vergunning nodig

„Onze medewerker heeft geconstateerd dat de werkzaamheden passen in het kader van onderhoud. Daarvoor is geen vergunning nodig. Het werk is dan ook niet stilgelegd. Hooguit wordt in zo'n situatie gevraagd even te stoppen om veilig te kunnen kijken”, zegt Henny Roos van de gemeente Berkelland.

„Alleen was inmiddels elders één en ander te doen als gevolg van de storm”, geeft Vanya Ginsel aan. „Die zorgde ondertussen voor ander zaagwerk. De kraan is blijven staan. Op het punt waar ‘ie staat, was ongeveer twee derde van het betreffende hout langs het water weg. De rest laten we dus staan. Maar ja, inmiddels is de grond zo nat, dat de kraan weghalen even is uitgesteld...”