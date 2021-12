Ondernemend Berkelland sorteert voor als BBB-bondgenoot

Definitie­ve streep door mestvergis­ter Groenlo: koopoptie grond niet verlengd

GROENLO - De komst van een mestvergister op bedrijventerrein De Laarberg in Groenlo is van de baan. Volgens wethouder Marieke Frank van Oost Gelre is de voorlopige koopovereenkomst van een kavel op het bedrijventerrein ‘van rechtswege beëindigd’.

