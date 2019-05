Ondernemend Neede pakt groots uit met Open Bedrijvendag

Luuk Nengerman uit Zutphen bewondert oud-klasgenoot Duncan Laurence: ‘Knap wat hij heeft bereikt’

20 mei De Zutphense muzikant Luuk Nengerman zat zes jaar geleden in de klas bij Songfestivalwinnaar Duncan Laurence. ,,We deden tegelijkertijd de vooropleiding voor de Rockacademie in Tilburg en waren allebei nog zoekende als muzikant’’, zegt gitarist Nengerman, bekend van de tributebands Touch of Toto en H6. ,,We haalden allebei de Rockacademie. Ik haakte af, het voelde voor mij als een keurslijf. Duncan ging door en ik vind het razendknap wat hij in zes jaar tijd heeft bereikt.’’