'Ondernemende vrouw mag zichzelf wel meer laten zien'

Doldersum leerde Visschedijk kennen tijdens een interview over het werk van de fotografe. Samen ontdekten ze heel wat persoonlijke raakvlakken. ,,We zijn allebei super ambitieus en hebben veel plannen", klinkt het. ,,En we vinden de Achterhoek te gek, maar we misten hier iets. Een stukje zelfontwikkeling, creativiteit. Voor ondernemers is - of beter gezegd was - er hier op dit vlak niet veel.”