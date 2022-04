Ondernemer Lodewijk van der Borg móest een statement maken: ‘Kans is nul dat ik komende tien jaar Rusland nog in kom’

Het gesprekOndernemer Lodewijk van der Borg (57) gelooft in lieve Russen, goede mensen en geluk op de werkvloer. Tegelijk houdt de directeur van Royal Kaak in het Achterhoekse Terborg rekening met een hack uit Moskou.

Helemaal gerust is Lodewijk van der Borg er nog altijd niet op. Ruim 24 uur na de inval van Poetin in de Oekraïne zei de directeur van Royal Kaak uit Terborg in deze krant dat zijn bedrijf voorlopig geen zaken doet met Rusland. En passant haalde hij uit naar de agressor en noemde Poetin ‘een gek die wil laten zien hoe stoer hij is’.

Reden voor de NOS subiet af te reizen naar het Achterhoekse stadje om de directeur van de wereldwijde producent van bakkerijlijnen dat nogmaals voor een tv-camera te laten zeggen. Want zo kort na het begin van de oorlog was het vaderlandse bedrijfsleven nog te veel in shock om stelling te nemen. Opnieuw hield Van der Borg zich niet in.

,,Ik moest een statement maken”, zegt de inwoner van Breedenbroek, dat vlak bij de Duitse grens ligt bij Dinxperlo. ,,Bij Kaak hangt niet voor niets de Europese vlag buiten. Het gaat om onze vrijheid. Als bedrijf en land moet je je uitspreken. Dat deed ik in het besef dat de kans nul is dat ik de komende tien jaar Rusland nog in kom.”

Quote Sinds MH17 handelden we al met de handrem op met Rusland. Toen de spanning begin dit jaar toenam, vlogen we alleen nog van en naar Moskou met de Russische maatschap­pij Aeroflot. Immers, ze zullen hun eigen vliegtui­gen toch niet uit de lucht schieten? Lodewijk van der Borg