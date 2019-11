Ondernemers betalen voor promotie centrum Terborg

TERBORG - Ondernemers in het centrum van Terborg gaan per 1 januari reclamebelasting betalen. Dat gebeurt op verzoek van de ondernemers zelf. De opbrengst wordt besteed aan het organiseren van speciale acties en sfeervolle aankleding van het centrum.

Ondernemers gaan een vast bedrag aan reclameheffing betalen. De gemeente maakt de inkomsten over naar een fonds. Met het geld daaruit kunnen de ondernemers de aantrekkelijkheid van het centrum van Terborg vergroten.

Promoten

Elke ondernemer moet zo’n 250 euro per jaar afrekenen. Na aftrek van de kosten voor de gemeente blijft er jaarlijks zo’n 17.250 euro over om het centrum van Terborg te promoten.

Ondernemers en gemeente Oude IJsselstreek zijn al langer bezig met het aantrekkelijker maken van het centrum van Terborg. Met name de Hoofdstraat is vaak onderwerp van gesprek geweest. In deze belangrijkste winkelstraat van het stadje is veel leegstand en zijn er diverse plekken die aangepakt moeten worden. Eerdere plannen om een deel van de straat in te richten als ‘woonstraat’ konden rekenen op verdeeldheid onder de ondernemers en een uiteindelijk ‘nee’ van de gemeenteraad.

Stadskern

Uit alle gesprekken is wel voortgekomen dat de ondernemers onder de noemer ‘Ondernemers aan zet’ met elkaar om tafel zijn gaan zitten om in werkgroepen na te denken over de verlevendiging van de stadskern. De invoering van reclamebelasting is een van de initiatieven van dit platform. Uit een draagvlakmeting bleek dat ruim tachtig procent van de ondernemers het eens is met invoering van die belasting.

Met het geld willen de ondernemers zorgen voor meer beleving in het centrum, zodat er meer bezoekers komen die langer blijven en dat de samenwerking tussen ondernemers versterkt wordt.