Ondernemers in binnenstad Lochem gaan reclamebelasting betalen

De gemeentebelasting komt er op verzoek van een meerderheid van de ondernemers. Dat moet de Lochemse Ondernemers Vereniging (LOV) financiële armslag geven om zaken van te kunnen betalen die de sfeer en beleving in de binnenstad ten goede komt. De reclamebelasting wordt opgelegd aan 145 vestigingen in en rond de binnenstad. De hoogte daarvan is afhankelijk van de WOZ-waarde van het pand. Ondernemers in een pand met een WOZ-waarde tot 200.000 euro betalen 250 euro per jaar. Voor panden met een hogere waarde wordt het bedrag vermeerderd met 70 eurocent per duizend euro, tot een maximum van 1750 euro. De verwachte opbrengst is minimaal 36.350 euro per jaar. Belastingcentrum Tribuut, dat onder meer voor de gemeente Lochem zorg draagt voor innen van belastingen, keert de opbrengst na aftrek van de kosten uit aan de LOV. De kosten zijn zo'n 4000 euro.