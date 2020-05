Ondernemers uit Geesteren (Gld.): ‘Benut de zomer voor beter huis’

Door het weer is de zomer niet bij uitstek het jaargetijde dat mensen nadenken over warmte. Gek eigenlijk, want het is hét moment waarop je kunt klussen zonder dat door medebewoners onmiddellijk over tocht en vocht wordt geklaagd. Daarom beleggen kachelbouwer Ewald Tenhagen en installateur Henri Wentink een serie zaterdagsessies waarop ze technieken demonstreren en met mensen in gesprek gaan over energieoplossingen. „We leven in een rare tijd. Waarin we met de neus op de feiten worden gedrukt: we moeten zorgvuldiger omgaan met onze planeet. Wat de energiekant en luchtkwaliteit betreft voelen wij ons daarbij aangesproken: laten we daar deze zomer in breder verband naar kijken!”