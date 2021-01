Ondernemers Winterswijk: behoefte aan bedrijventerrein allang aangetoond

WINTERSWIJK - Ondernemers in Winterswijk balen van de vraag of er wel behoefte is aan een nieuw bedrijventerrein. ,,Twee rapporten laten los van elkaar duidelijk zien dat er behoefte is aan 18 tot 25 hectare”, benadrukt ondernemersvereniging OWIN.

Bestuurslid Jurgen van Ast vindt het jammer dat juist een partij als het CDA die vraag stelt. ,,Ze zaten nota bene in de coalitie, toen die behoefte werd aangetoond. De hele raad is akkoord gegaan met het locatieonderzoek voor meer bedrijventerrein. Hoe kunnen ze dan nu ineens die discussie weer willen openen?”

De ondernemers reageren hiermee op de berichtgeving in deze krant waarin de oppositiepartijen CDA en D66 aangeven nog niet overtuigd te zijn dat er behoefte is aan nieuw bedrijventerrein. Er zou nog te veel leeg staan op het huidige bedrijventerrein, dat kan worden gerevitaliseerd.

Rapporten

De behoefte aan bedrijventerrein is echter al aangetoond in een eigen gemeentelijk rapport van Movares, dat na een enquête onder ondernemers concludeerde dat 18 hectare nieuw bedrijventerrein nodig is. Maar ook uit het rapport van onderzoeksbureau Ecorys, in opdracht van onder meer de provincie en de regio Achterhoek, blijkt dat Winterswijk de komende twintig jaar ruimte nodig heeft: 18 tot 25 hectare.

Volledig scherm Het Tuunterveld bij Winterswijk, gezien vanaf de Mentinkweg. Links de rand van het dorp en de Rondweg-West, rechts het beoogde bedrijventerrein. © dG

De zoektocht is gericht op drie locaties: Tuunterveld, Misterweg en Elinksveld. De meeste stemmen in de politiek zijn voor de Misterweg tegenover campingbedrijf Obelink. Daar zou 17 hectare bedrijfsterrein kunnen komen. Die grond zou in fases kunnen worden uitgegeven. De direct aanwonenden hebben hun bezwaar al kenbaar gemaakt.

Dat de twee grootverbruikers HSF Transport en Obelink inmiddels uitbreiding hebben gekregen, wil volgens Van Ast niet zeggen dat de behoefte is afgenomen. ,,Zodra een bedrijf in Winterswijk wil uitbreiden moet er grond op de plank klaar liggen. Anders vertrekken ze naar elders.”

Volgens hem staat er niet veel leeg op het bestaande bedrijfsterrein. D66 voerde aan dat er 10,5 hectare te koop staat op Funda. Van Ast: ,,Zodra iets vrijkomt, zie je dat er snel weer een andere ondernemer in komt. Ik snap niet hoe ze aan die 10,5 hectare komen. Maar iedereen rekent naar zich toe, net waar je belang zit.”

Obelink

Directeur Berry Velthuis van Obelink blijft liever buiten de discussie of het terrein aan de Misterweg wel of niet geschikt is. Hij heeft er zelf geen plannen om uit te breiden, maar is druk bezig een distributiehal elders in Winterswijk te bouwen, naast het ziekenhuis. Door een bezwarenprocedure bij de Raad van State loopt dat vertraging op. ,,Ik heb nu alle focus gericht op die nieuwbouw. Die moet er zo snel mogelijk komen, want het begint nu erg dringend te worden.”

Volledig scherm Eelinksveld Winterswijk waar mogelijk bedrijventerrein komt © DG

Volgende week dient er op zijn verzoek een spoedprocedure bij de Raad van State voor snelle afhandeling van de vergunningverlening. ,,De vertraging die we in september hebben opgelopen, is een ramp. Anders hadden we al kunnen bouwen.”

De locatiekeuze voor het nieuwe bedrijventerrein laat hij over aan de politiek. Ook over de Misterweg laat hij zich niet uit. ,,Dat is een politieke keuze. Als bedrijf juich ik natuurlijk uitbreiding van de bedrijvigheid toe. Maar voor mijn bedrijf heb ik geen plannen om daar uit te breiden. Wie kan er nu zeven of tien jaar vooruit plannen? Niemand toch? Zeker niet in deze rare tijden van corona.”