Ondernemers Winterswijk vinden extra ruimte voor bedrijven ‘cruciaal’

Heeft Winters­wijk wel extra bedrijven­ter­rein nodig? ‘Ja, absoluut’ zegt de wethouder

11 augustus WINTERSWIJK - Hoe nodig is het eigenlijk dat Winterswijk er extra bedrijventerrein bij krijgt? Er staat veel leeg op het bestaande Vèèneslat, bovendien wil de verkoop van percelen bij de spoorzone niet echt vlotten. Grote bedrijven kunnen nog altijd terecht op de Laarberg in Groenlo of de A18 in Doetinchem.