Ondersteuning van mantelzorgers in Achterhoekse gemeenten onder druk; VIT-hulp stopt er mee

VIT ondersteunt mantelzorgers met coachingstrajcten en cursussen en organiseert momenten voor mantelzorgers om even uit te blazen en bij te komen van hun zorg aan hun zieke naasten. De afgelopen jaren is de organisatie het werk in onder andere Oude IJsselstreek en Bronckhorst kwijtgeraakt. Daarnaast worden er minder mensen doorverwezen naar VIT-hulp.

Mantelzorgers in de gemeenten Aalten, Doesburg, Doetinchem, Oost Gelre en Winterswijk hebben vandaag een brief in de bus gekregen, waarin de organisatie bekend maakt per 1 oktober te stoppen met de ondersteuning. ‘Waar we een aantal jaren geleden nog voor acht gemeenten werkzaam waren, is dat inmiddels nog maar voor vijf gemeenten het geval. Daarmee is VIT als organisatie te klein en te kwetsbaar geworden’, schrijft directeur Ben Rikhof in de brief.