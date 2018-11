Ondertekening participatieverklaring mijlpaal voor immigranten

Sinds een jaar moeten vluchtelingen en immigranten via hun handtekening aangeven dat zij de hier gangbare waarden en normen respecteren.

Trouw zweren aan de vlag, zoals in Amerika, dát hoeft niet in Bronckhorst. ,,We kunnen ook van hen leren’’, zegt wethouder Evert Blaauw. ,,Maar met de verklaring beloven zij wel belangrijke grondrechten als vrijheid van religie en meningsuiting te respecteren. En ook dat vrouwen bijvoorbeeld zelf mogen beslissen met wie ze trouwen.’’

Broodje kaas

Bronckhorst maakt van de ondertekening een opgetogen moment. Met een heuse theatervoorstelling waarin twee actrices Nederlandse stereotypen op de hak nemen. Zoals de neiging om alles maar gezellig te noemen en de Hollandse karigheid wanneer het om eten gaat. ,,Een broodje kaas’’, sneert het duo. ,,Das pas lekker… en gezellig.’’ De gasten grinniken. Deze kleffe broodjes hebben ze duidelijk al vaak op hun bord gehad.

Na de show ontfermen de ambtenaren zich over de nieuwkomers als warme pleegouders zouden doen bij vondelingen. Geduldig helpen ze de veelal uit het Midden Oosten afkomstige mensen met wat er precies staat op de participatieverklaring voordat de krabbel wordt gezet.

Nieuwe taken gemeente

Daarmee loopt Bronckhorst al een beetje vooruit op taken die alle gemeenten er waarschijnlijk volgend jaar bij krijgen. En dat is het begeleiden van nieuwkomers en de inkoop van de inburgeringscursussen. ,,Nu moeten die mensen dat zelf doen’’, zegt Bas Oosting, beleidsadviseur op dit gebied bij de gemeente. ,,Terwijl ze soms de taal nog niet goed spreken en hier de weg niet kennen. Dat gaat dan niet goed. Het idee is dat de gemeente in de toekomst een regisserende rol neemt.’’

Blijdschap bij deze kersverse vergunninghouders na het ondertekenen van het participatieverdrag.

Saleh Ahmadov uit Azerbeidzjan kan in ieder geval niet wachten. Hij was daar een manager in de horeca en zou dat graag weer oppakken. ,,Maar ik moet eerst beter Nederlands leren spreken om een baan te vinden.’’ Hij is getrouwd met een Nederlandse die hij vier jaar geleden leerde kennen op de bruiloft van een goede vriend in Azerbeidzjan. ,,Zij is weer een vriendin van de bruid dus zo leerden wij elkaar kennen en ben ik hier terecht gekomen.’’

Kostbaar

Net zoals veel anderen rolt Ahmadov de participatieverklaring op alsof het één van zijn meest kostbare bezittingen is voordat hij zijn jas aandoet. ,,Je moet die verklaring wel zien als symbolisch’’, zegt Oosting. ,,Je kunt niet echt controleren of iemand echt die Nederlandse kernwaarden helemaal onderschrijft.’’