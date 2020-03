Ondertussen in Berkelland: ‘Beetje dubbel over afgelasten eindexamen’

LIVE | Corona in de regio: De legotheek in Eefde is hot en bouw voelt hete adem van derde crisis

9:12 Na topoverleg maakt het kabinet vandaag bekend tot wanneer de coronamaatregelen verlengd worden. Om 19:00 geeft Mark Rutte samen met minister de Jonge een persconferentie. Ondertussen maakt het coronavirus meer slachtoffers in Nederland. Zo worden verzorgingstehuizen in Oost-Nederland keihard getroffen. Inmiddels zijn van de zeventig bewoners acht mensen overleden en zijn tenminste 23 mensen besmet. Volg alle ontwikkelingen in onze regio ook vandaag weer in dit liveblog.