Onderwijsdeskundige begrijpt zorg ouders vmbo-school Laudis: ‘Dit vraagt te veel van leerlingen’

Samenwer­king brandweer­pos­ten Dinxperlo en Suderwick valt in de prijzen

DINXPERLO - Crossfire, het in 2017 gestarte project om te komen tot een gezamenlijke brandweerkazerne voor de brandweerkorpsen van Dinxperlo en het Duitse Suderwick, is in Duitsland in de prijzen gevallen.

30 maart