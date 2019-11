Onderwijsstaking: de een wel, de ander niet

Anders dan in het basisonderwijs draaien de acties in het voortgezet niet om een hoger salaris. ,,Het gaat om de werkdruk. Het voortgezet onderwijs is er niet bepaald eenvoudiger op geworden, er wordt heel wat van leraren gevraagd. Ze hebben er veel taken bijgekregen, moeten meer doen aan individuele begeleiding van leerlingen, hebben te maken met ouders die mondiger zijn geworden en willen zich blijven ontwikkelen in hun vak", schetst Van der Esch. ,,Ondertussen is het aantal lesuren dat ze moeten geven sinds 2003 gelijk gebleven. Er is een dwingende noodzakelijkheid om dat te verminderen, maar daar is door de politiek tot nu toe geen antwoord op gegeven.”



Van de zeventien scholen van Achterhoek VO gaan er drie woensdag helemaal dicht: het Gerrit Komrij College en Pronova in Winterswijk en Praktijkonderwijs Zutphen. ,,Op de andere scholen loopt het sterk uiteen: er zijn scholen waar een derde tot de helft van het personeel staakt, maar ook locaties waar slechts enkele leerkrachten het werk neerleggen.”