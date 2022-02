Onderzoek dekolonisatie maakt veel emoties los: ‘Nu zijn die loyale Molukkers opeens oorlogsmisdadigers’

Joseph Tetelepta heeft net als veel veteranen ‘een dubbel gevoel’ bij het onderzoek dat vorige week werd gepresenteerd over de dekolonisatie-oorlog . Daaruit bleek hoe Nederlandse militairen zich hebben misdragen in Nederlands-Indië vanaf 1945, na de Japanse bezetting. ,,Ik wil het geweld tegen onschuldige burgers niet bagatelliseren. Er zijn verschrikkelijke dingen gebeurd”, zegt de 73-jarige Tetelepta uit Winterswijk. Maar de tegenstanders, Indonesiërs die onder leiding van Soekarno voor onafhankelijkheid streden, gaan ook niet vrijuit. ,,Die hebben zich ook schuldig gemaakt aan gruwelijke geweldplegingen. Daar gaat dit onderzoek helaas aan voorbij.”

‘Als een dolksteek in onze rug’

Maar voor Tetelepta speelt er nog iets anders. Hij is geboren op de Molukken. Zijn vader diende in het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL), net als veel andere Molukkers. Dit leger was ooit opgericht om de orde te handhaven in Nederlands-Indië. Maar werd vanaf 1945 ook ingezet tegen de onafhankelijkheidsstrijders. In opdracht van de Nederlanders. ,,Die hebben de KNIL-militairen eropuit gestuurd om de kolonie te herstellen. En nu worden deze soldaten afgeschilderd als oorlogsmisdadigers. Dit onderzoek voelt daarom als een dolksteek in onze rug.”