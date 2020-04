Onderzoek in loods na vondst container met mogelijk drugsafval in Doetinchem

De brandweer heeft eerst onderzoek gedaan of de situatie veilig genoeg was om de loods te betreden. Inmiddels is de politie binnen bezig met onderzoek.

Volgens een woordvoerder van de politie is nog niet duidelijk wat zich in de loods bevindt. En of de stinkende substantie uit de loods afkomstig is. Onduidelijk is ook of het om afval van een mogelijk drugslaboratorium gaat. ,,Maar we houden er bij dit soort meldingen natuurlijk altijd rekening mee dat er sprake is van een drugsgerelateerde situatie", legt de woordvoerder uit.