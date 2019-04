Onderzoek naar explosieven: omliggende winkels van verwoeste pinautomaat ontruimd

Voor de veiligheid en uit voorzorg heeft de EOD het terrein ruimer afgezet en zijn nabije winkels tijdelijk ontruimd. Dit in ieder geval totdat er uitsluitsel is over de explosieve stoffen. Het winkelcentrum van Overstegen bestaat onder meer uit Aldi, Albert Heijn en Kruidvat.



De Aldi had vandaag een heropening gepland. Of en wanneer de supermarkt opent is nog niet bekend.