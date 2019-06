Onderzoek naar historische interieurs van Achterhoekse gebouwen

Het interieur van gebouwen laat veel zien over de bewoners- en gebruiksgeschiedenis van een pand en is daarmee een belangrijke bron van informatie. Tijdens het onderzoek wordt daarom niet alleen gekeken naar woonhuizen, maar ook die van agrarische, religieuze en industriële gebouwen. De onderzoekers zijn onder andere op zoek naar schouwen en inbouwkasten, vloeren, wandafwerkingen en plafonds.

Niet alleen hoogvliegers

'Het gaat ons beslist niet alleen om hoogvliegers of puntgave voorbeelden zoals het Keunenhuis in Winterswijk de oude slagerij in Aalten of het oude stationsgebouw van Groenlo. We zoeken juist voorbeelden waar slechts enkele interieurelementen bewaard zijn gebleven', laat projectleider Marlieke Damstra in een persbericht weten.