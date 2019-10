Onderzoek naar misdrijf bij verdwijning hond Sacha in Winterswijk: is ze neergeschoten?

,,Het kan niet dat zij zomaar van de aardbodem is verdwenen”, zegt wijkagent Willem Saris over de hond, die nooit meer is gezien sinds ze vermist raakte op vrijdag 19 juli. Een hondenlijk is evenmin gevonden.



De baasjes van Sacha deden aangifte nadat op de avond van haar verdwijning knallen waren gehoord in de omgeving van de Achterweg. Daar was de hond tegen 20.30 uur voor het laatst gezien. Daarna was gejank te horen, zo verklaarde een getuige, waaruit wordt opgemaakt dat de hond neergeschoten zou zijn.