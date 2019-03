Onderzoek naar ongevallen bij ‘stom ding’op de Barchemseweg

Oud-Rietmole­naar Jan Waanders op 94-jarige leeftijd overleden

11:06 NEEDE - In Neede is in de nacht van maandag op dinsdag op 94-jarige leeftijd Jan Waanders overleden. Hij was onder meer 30 jaar lang voorzitter van muziekvereniging Amicitia Rietmolen en was eveneens drie decennia lang actief als koordirigent en organist.