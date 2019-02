Onderzoek naar spoorlawaai in de Achterhoek

WINTERSWIJK/ DOETINCHEM - Er wordt een akoestisch onderzoek ingesteld naar overschrijdingen van het lawaai dat treinen maken op het spoor tussen Doetinchem en Gaanderen. Op het spoor tussen Winterswijk en Zutphen is ook tot en met 2017 sprake geweest van overschrijdingen, maar daar was in 2018 geen sprake meer van.

Die vermindering is voor een deel te danken aan het gebruik van raildempers. Die zorgen voor minder trillingen, waardoor het geluid van een voorbijrijdende trein wordt gedempt. Ook zijn de normen voor de honderden meetpunten langs het spoor aangepast, waardoor er minder snel sprake is van een overschrijding.

Overschrijdingen

Dat blijkt uit een inventarisatie van spoorbedrijf ProRail van het aantal overschrijdingen in de geluidsmetingen langs Nederlandse spoorlijnen. In 2016 ging het om 516 overschrijdingen, in 2017 om 458. De meeste van die overschrijdingen kwamen in die jaren van het baanvak tussen Winterswijk en Zutphen. In 2018 zijn er volgens ProRail geen overschrijdingen meer gemeten.

Op slechts 1 procent van baanvakken van het spoor in Nederland is volgens ProRail sprake van overschrijdingen van de geluidsnormen. Ook de lijn tussen Aalten en Winterswijk zit daar bij. De geluidsproductie zit daar vlakbij het ‘geluidproductieplafond’, het maximale wat op dat traject is toegestaan. ProRail is wettelijk verplicht om maatregelen te nemen als de geluidsnormen worden overschreden.

Om de 100 meter

Als het gaat om het bijhouden van de gegevens over het lawaai van passerende treinen werkt het spoorbedrijf met 57.067 referentiepunten, om de honderd meter, op vijftig meter van het spoor en vier meter boven de grond. Per punt is bekend wat de maximale geluidsbelasting mag zijn. In iets minder dan één procent is er volgens de inventarisatie sprake van overschrijdingen van de toegelaten hoeveelheid geluid.

Om hinder van passerende treinen te beperken worden er verschillende maatregelen genomen. Volgens ProRail zijn personentreinen, zoals die op de baanvakken Winterswijk-Arnhem en Winterswijk-Zutphen rijden, ‘grotendeels stil’. Bij goederentreinen is nog wel geluidwinst te halen. Die rijden bijvoorbeeld op het baanvak Arnhem-Zutphen, ook een van de punten waar akoestisch onderzoek wordt uitgevoerd omdat er sprake is van overschrijdingen (in dit geval vooral bij Dieren).

Remblokken