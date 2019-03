Onderzoek om Kazemat zichtbaar te houden onder glazen plaat

video De Radstake krijgt opvolger voor eeuwenoude linde

12:53 HEELWEG - Imposant in afmetingen is de linde van de Radstake niet. Maar wél in leeftijd. ,,In de tijd van Lodewijk Napoleon stond de linde hier al in vol ornaat”, weet Robert Venderbosch. Dat is meer dan tweehonderd jaar geleden, maar een specialist van de Bomenstichting Nederland heeft Venderbosch laten weten dat de boom wel 350 jaar oud kan zijn.