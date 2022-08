Onderzoeker: ‘Bij extremistische acties kalft de steun voor de boeren af’

update Man achter­volgt en berooft meisje op landweg in buitenge­bied Winters­wijk

WINTERSWIJK - Op de Leeferdinklaan in de Winterswijkse buurtschap Ratum is donderdagavond tussen 21.45 en 22.00 uur een meisje met geweld beroofd van haar geld. Een man achtervolgde het slachtoffer al vanaf de Rotweg, concludeert de politie, haalde haar in en bedreigde haar.

5 augustus