Onenigheid over het contract met de crossbaan: staat de Zwarte Cross op losse schroeven?

1. Waarom wordt er onderhandeld over het contract?

2. Waar zit het nu eigenlijk op vast?

Op grond. De Feestfabriek heeft 18 hectare grond in bezit aan de Heringsaweg in Lievelde. Deze grond grenst aan dat van de crossclub en wordt tijdens de Zwarte Cross gebruikt voor het evenement. Leden van de crossclub willen graag dat de club deze grond in haar bezit krijgt, deels of in zijn geheel.

De motorcross-sport staat enorm onder druk doordat regels steeds verder worden aangescherpt, onder meer op het gebied van geluid. Door de grond rondom de crossbaan in bezit te krijgen, kan de club haar eigen activiteiten uitbreiden en voorkomen dat er vlak bij de crossbaan bijvoorbeeld een camping komt. Zo'n ontwikkeling kan de mogelijkheden van de club namelijk enorm inperken, is de angst.



,,Daarnaast is de grond van de buurman maar één keer te koop, dus zijn we het aan onszelf verplicht die mogelijkheid te pakken”, zegt Tonny Krabbenborg .



Hij is een van de leden die tegen het contract heeft gestemd. ,,Het verwerven van die grond is voor ons als club heel belangrijk, we bestaan ondertussen al 75 jaar en daar willen we 150 jaar van maken. Met die grond kunnen we ons bestaansrecht verder verstevigen en onze activiteiten uitbreiden. De garantie dat De Feestfabriek er over 75 jaar ook nog zit met hun festival, hebben we niet. Dus moeten we nu handelen.”