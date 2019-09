Onervaren Hengeloërs dirigeren orkest: ‘Liefst ga ik voorop in de polonaise’

Ze zegt van zichzelf dat ze amuzikaal is. Toch liet Elise Wiendels-Hermans (53) zich overhalen om als dirigente mee te doen aan Maestro Hengelo. ,,Daar heb ik wel een beetje spijt van”, bekent de eigenares van een schoenenzaak in het dorp. ,,Het valt me héél erg tegen. Ik wil altijd alles goed doen, maar dit kan ik simpelweg niet goed doen.”



Een troost voor haar is dat ook de andere Hengelose prominenten helemaal op nul begonnen. Na een theorieles, flink wat droogoefeningen en een aantal repetities moet het zaterdag gebeuren. Dan moeten de vijf nieuwbakken dirigenten in een goed gevulde sporthal De Kamp het orkest van muziekvereniging Crescendo leiden.