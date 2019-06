Ongeloof bij Raad van State over ‘krimpende kaart’ van Berkelland

Althans, dat zou kunnen gebeuren als de Raad van State meegaat in het verhaal van de woordvoerder van de gemeente Berkelland, zo bleek woensdag tijdens een rechtszaak in Den Haag. Eerder maakte de rechtbank Gelderland gehakt van een bouw(omgevings)vergunning voor de bouw van een werktuigbouwloods, deels achter de bestaande koeienstal en deels losstaand op het perceel. Daartegen ging Epping in hoger beroep.

De buren hadden de eerste rechtszaak aangespannen, omdat zij er niets meer van snapten. Jaren terug was er al grote heisa over de uitbreiding en vernieuwing van Eppings veestal, zei de raadsvrouw van buurfamilie Wildenborg: „Toen mocht Epping zijn stal precies op de bouwvlakgrens neer zetten. De gemeente beloofde toen dat dat het maximale was dat Epping kon krijgen. Verder was er niets meer mogelijk. Totdat de gemeente een vergunning voor de aanbouw en loods achter de stal verleende.”

krimp

Rechter en staatsraad Hanna Sevenster vroeg de gemeentewoordvoerder om uitleg. Die had de oude bestemmingsplankaart uit 1974 meegenomen. Want ondanks de regel dat gemeenten elke tien jaar het bestemmingsplan moeten vernieuwen, geldt voor de voormalige gemeente Neede nog steeds het 45 jaar oude bestemmingsplan. Het nieuwe plan is al een keer vernietigd door de Raad van State en er is nog steeds geen nieuw plan.

De woordvoerder legde omstandig uit dat oude papieren kaarten in de loop der jaren altijd krimpen ‘zo’n 5 à 10 procent’. „Dat scheelt een millimeter op de kaart en in het geval van Epping 10 meter. Dus past het bouwplan in het bestemmingsplan.” Aan de andere kant van de tafel zaten de buren met hun ogen te knipperen. „Hoezo, krimpende kaart, als het vochtig is zet een kaart uit, waar hebben we het over”, zei de woordvoerder van buurbedrijf Kormelink. Hij wees erop dat zowel de rechtbank als Berkellands eigen bezwarencommissie het nog eens hadden nagemeten en dat de uitbreiding buiten het bouwvlak valt en niet mogelijk is.

Niet uitleggen