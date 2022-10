Ongeluk met drie voertuigen zorgt voor veel schade in Doetinchem

Update | Met video Lichaam van Benjamin uit Winters­wijk, die sneuvelde in Oekraïne, dankzij crowdfun­ding naar familie­graf Italië: ‘Wij zijn enorm dankbaar’

WINTERSWIJK - Het Winterswijkse gezin Galli kan hun in Oekraïne gesneuvelde zoon Benjamin overbrengen naar Italië, om zijn lichaam daar bij te zetten in het familiegraf. Daarvoor was 10.000 euro nodig, en dat geld is inmiddels ruimschoot opgehaald via een crowdfunding.

16 oktober