Ongeluk met meerdere voertuigen op A18 bij Wehl, snelweg afgesloten

Nog steeds een neerslagte­kort, maar er gloort hoop voor droge gebieden: ‘regenval uit december geeft ons voorsprong’

30 december De regenval in december heeft het neerslagtekort nog niet weg kunnen poetsen. Zeker in het zuidoostelijk deel van het land is de situatie nog slecht, al is in de Achterhoek verbetering zichtbaar. Is dit genoeg om droogteproblemen in het voorjaar te voorkomen?