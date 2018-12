Ongeluk met meerdere voertuigen op N18: weg weer vrijgegeven

Woningbouw hét thema in de Achterhoek Raad

22:59 ULFT - Het aantal te bouwen nieuwe woningen in de zeven gemeenten, dat wordt hét thema de komende periode in de Achterhoek Raad. Dat werd maandagavond duidelijk tijdens de tweede vergadering van het nieuwe gremium in de DRU Cultuurfabriek in Ulft. De inleidende beschietingen zijn veelbelovend.