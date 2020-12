Ongeluk op A18 bij Wehl, snelweg tijdelijk afgesloten

Pv­dA-raads­lid Pelle slaat alarm over massale bomenkap: 'Bizar'

30 december BORCULO/EIBERGEN - Raadslid Hans Pelle (PvdA) slaat via een schriftelijke vraag alarm over in zijn ogen massale bomenkap in de gemeente. 'Ontbossing van Berkelland?', zet hij boven zijn brief, naar aanleiding van gepubliceerde kapvergunningen.