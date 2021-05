Ongeluk op weg zonder werkende verkeerslichten in Aalten; auto belandt op vluchtheuvel

oproep Duitse grensregio wil Nederland­se vlag uithangen op Bevrij­dings­dag, maar wie helpt onze oosterbu­ren vóór morgen aan een geschikt exemplaar?

4 mei Bij het Kreishuis in Borken worden morgen, op 5 mei, de vlaggen gehesen ter ere van de Nederlandse Bevrijdingsdag. Helaas ontbreekt het aan de Nederlandse driekleur, want die vlag ligt niet in de opslag. In een poging het rood-wit-blauw toch voor het Kreishuis te laten wapperen, wordt hulp uit Nederland gevraagd.